Рада звернулася до міжнародних організацій та урядів у зв’язку зі спробою РФ визнати ОРДЛО

Верховна рада звертається із закликом не визнавати будь-які рішення Російської Федерації, які будуть стосуватися визнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей

Верховна рада ухвалила звернення до ООН, Європейської комісії, Європарламенту, парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №7045 у цілому підтримали 326 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

"Верховна рада звертається із закликом не визнавати будь-які рішення Російської Федерації, які будуть стосуватися визнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у зверненні.

Також парламент закликав РФ відвести військові сили та озброєння від кордону з Україною та вивести їх із тимчасово окупованих територій, припинити військові навчання у морських акваторіях України та зняти перепони для міжнародної морської торгівлі.

Крім того, Рада закликала світову спільноту засудити дії Російської Федерації, спрямовані на безпідставне розширення військової агресії проти України.

Також український парламент просить міжнародні організації, уряди та парламенти іноземних держав посилити санкційний тиск на Росію як важливий елемент комплексних зусиль щодо стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки.

Верховна рада пропонує продовжувати підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідності мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм та принципів міжнародного права з використанням наявних переговорних форматів.