Радбез ООН 9 липня збереться на екстрене засідання через нові масовані атаки рф по Україні

Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

У четвер, 9 липня, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання на запит України через чергові масовані ракетні та дронові атаки росії на Київ та інші українські міста.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник у коментарі Укрінформу.

За його словами, Україна очікує від членів Радбезу не лише чергового засудження російських ударів по цивільному населенню, а й конкретних рішень щодо посилення тиску на росію.

"Чаша нашого терпіння переповнилася. Закликаємо наших союзників – держави-члени Ради Безпеки ООН – перейти нарешті від повторних висловлювань глибокого занепокоєння і марних закликів до москви до максимально жорстких кроків стосовно рф", – заявив Мельник.