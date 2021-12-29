Раді пропонують підняти штрафи за перевищення швидкості у населених пунктах

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів для водіїв транспортних засобів за перевищення швидкості в межах населених пунктів більш як на 80 км/год.

Як передає Укрінформ, текст проєкту №6463 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів” оприлюднено на сайті ВР.

Документом пропонується доповнити статтю 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення новою частиною, яка передбачає запровадження штрафів у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4 тисячі гривень) за керуванням водієм транспортним засобом з порушенням установлених обмежень швидкості руху більш як на 80 км/год.

Передбачається, що органами, уповноваженими розглядати справи про такі правопорушення, буде визначено Національну поліцію або Військову інспекцію безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Очікується, що ухвалення законодавчої ініціативи позитивно вплине на рівень безпеки дорожнього руху та призведе до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю транспортних засобів, які рухаються з порушенням установлених обмежень швидкості руху.