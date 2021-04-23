Радіація, яку отримали ліквідатори аварії ЧАЕС, не викликала мутації у ДНК їхніх дітей

У вчених є припущення, чому так

Науковці зі США та України з'ясували, що отримана ліквідаторами аварії на ЧАЕС радіація не вплинула на розвиток додаткових генетичних змін у їхніх дітей.

Ці результати можуть розвінчати страх, що діти тих, хто постраждав від радіації, обов'язково матимуть генетичні захворювання, повідомляє "Громадське". Дослідження особливо важливе для Японії, де не так давно сталась аварія на АЕС.

Спільне дослідження провели вчені з Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України та відділу епідеміології та генетики раку Національного інституту раку США.

Вони вивчали геноми ліквідаторів аварії, людей, яких евакуювали за кілька годин після неї, а також їхніх дітей, що народилися між 1987 та 2002 роками. Зокрема, у дослідженні допомогло те, що в архівах збереглися точні дані з дозиметрів радіації ліквідаторів.

Науковці провели секвенування геномів 105 батьків та 130 дітей. Результати показали, що у дітей, постраждалих від радіації, кількість генетичних змін (мутація de novo) була не більшою, ніж у загальній популяції.

Зазвичай батьки передають дітям від 50 до 100 таких мутацій, що з’являються в ДНК сперматозоїдів та яйцеклітин. Ці мутації не обов'язково шкідливі, хоча деякі пов'язані з аутизмом та іншими порушеннями розвитку.

Попереднє дослідження на мишах показало, що потомство опромінених батьків мало більше мутацій. Однак відкриття вчених показує, що діти ліквідаторів та постраждалих через аварію не мали "додаткових" мутацій.

Автори дослідження припускають, це тому, що мишей опромінювали поодинокими інтенсивними сплесками радіації. Натомість люди під час аварії на ЧАЕС зазнавали опромінення протягом кількох годин, а то й днів. Так, кажуть науковці, це могло дозволити механізмам відновлення ДНК усунути надлишкові мутації, перш ніж вони передалися дітям.

Генетик із Лестерського університету в Англії Юрій Дуброва каже, що це припущення є правдоподібним.

"Вони можуть мати рацію. Ми не знаємо, як довго статеві клітини можуть "пам'ятати історію мутагенного образу", - сказав він.

Наразі дослідники сподіваються відшукати більше дітей ліквідаторів, народжених незадовго після аварії, у 1987 та 1988 роках, а також усіх онуків. Вони кажуть, що результати дослідження «дають надію» дітям ліквідаторів аварії.

"Принаймні їхні діти повинні бути здоровішими, ніж вони", - каже директор українського наукового центру Димитрій Базика.

Зокрема, це дослідження має важливе значення для Японії, де лише у 2011 році сталась аварія на АЕС "Фукусіма".

"У Японії та інших країнах досі спостерігається нервозність щодо наслідків аварій", - каже генетик Стівен Чанок.

Нагадаємо, що уряд Японії ухвалив рішення скинути очищену радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма" в океан. Проти цього виступають місцеві рибалки та екоактивісти, але влада переконує - шкода буде мінімальною.