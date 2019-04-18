Зеленський найняв американських лобістів, щоб покращити свій імідж за кордоном, - ДОКУМЕНТ

Кандидат у президенти Володимир Зеленський найняв лобістів з американської компанії Signal Group Consulting, аби покращити свій імідж за кордоном та організувати зустрічі членів свого штабу з чиновниками в США.

Фірму Зеленський наймав не на пряму, від його імені це зробив Маркус Коен, якого в оточенні Зеленського позиціюють як радника з питань боротьби з корупцією та поверненням незаконно виведених за кордон українських активів, повідомляє "Радіо Свобода".

За американським законодавством, компанія зобов'язана розкривати інформацію про співпрацю з іноземцями. Угода від 12 квітня опублікована у відкритому доступі на сайту Мін'юсту США, у базі Foreign Agents Registration Act (FARA).

Зеленський та його партія "Слуга народу" заплатили Signal Group Consulting 60 тисяч доларів. Цю інформацію журналістам підтвердив представник фірми Джон Проктер.









За словами Проктера, цю короткострокову співпрацю із Зеленським розпочали минулого тижня. Робота фірми полягає у "покращенні закордонного іміджу" Зеленського та його партії, а також у сприянні зустрічам членів у штабу з чиновниками Конгресу США та адміністрації Трампа.

"Ця співпраця свідчить про те, наскільки важливо для Зеленського мати підтримку Заходу", - сказав журналістам "Радіо Свобода" представник його штабу, чиє ім’я не розголошують.

Джерела видання у штабі Зеленського повідомили, що компанія вже організувала зустрічі для голови штабу і лідера партії "Слуга народу" Івана Баканова та Олега Дубини, якого видання називає старшим економічним радником Зеленського.

"Дубина, який раніше був головою правління компанії „Нафтогаз України“, а також міністром енергетики і віце-прем’єр-міністром уряду Віктора Ющенка, раніше не називався публічно як член команди Зеленського", - наголошує "Радіо Свобода".

У 2009 році він підписав газовий контракт з РФ і заявляв, що його змусила зробити це тодішня прем’єр-міністерка Юлія Тимошенко, яка і призначила Дубину керівником "Нафтогазу" у 2007 році. Після президентських виборів у 2010 році він подав у відставку.

Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського заявляє, що не залучала ніяких лобістських компаній або агентств для організації візиту свого представника в США.

Відповідна заява опублікована у Facebook "Команди Зеленського".

У команді кандидата у президенти запевняють, що не мають контакту з компанією Signal Group.

"Олег Дубина, колишній перший віце-прем'єр України і екс-глава "Нафтогазу", ніколи не був і не є членом команди Володимира Зеленського", - додали там.

"Принципова позиція Володимира Зеленського, яку він задекларував на початку кампанії і яка є ключовою в підході відносно кадрових питань полягає в тому, що ніяких підкилимових домовленостей, обіцянок і роздачі майбутніх посад, портфелів і місць в списках кулуарно, в таємниці від суспільства ми не вели, не ведемо і вести не будемо.

Саме ця позиція відрізняє нас від представників "старих" політичних еліт", - йдеться у заяві.