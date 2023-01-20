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ПОЛІТИКА

Радник Байдена на зустрічі з керівництвом Ізраїлю говорив про Україну, безпеку, Іран та рф - Білий дім

20 січня 2023, 10:55
Радник Байдена на зустрічі з керівництвом Ізраїлю говорив про Україну, безпеку, Іран та рф - Білий дім
Фото: DW
Обговорювалася ситуація в Україні, розвиток партнерства між рф і Іраном у сфері оборони та наслідки для безпеки в регіоні Близького Сходу

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на зустрічах з політичним керівництвом і силовиками Ізраїлю обговорив агресію рф проти України та взаємодію москви з Іраном, повідомляють у Білому домі.  

Салліван провів особисті зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом, главами МЗС і міноборони, а також іншими високопосадовцями, які відповідають за національну безпеку.

"Салліван підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю та протидії постійним загрозам для Ізраїлю, США і регіону, які створює Іран", - йдеться у повідомленні.

Крім того, радник Байдена підтвердив зобов’язання США в контексті гарантій, що Іран не зможе отримати ядерну зброю.

"Також обговорювалася ситуація в Україні, розвиток партнерства між рф і Іраном у сфері оборони та наслідки для безпеки в регіоні Близького Сходу", - додали у Білому домі.

Як повідомлялося, радник президента США Джейк Салліван 18 січня вирушив з візитом до Ізраїлю для обговорення питань регіональної та глобальної безпеки.


СШАІзраїльУкраїна

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