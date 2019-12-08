Радник глави СБУ розповів про деталі реформи щодо боротьби з рейдерством

Співзасновник мonobank і радник т.в.о. голови Служби безпеки України Дмитро Дубілет розкрив деталі розробки реформи щодо боротьби з рейдерством, мова, зокрема, йде про безкоштовну систему сповіщення громадян про можливі рейдерські захоплення майна.

"Починаю знайомити вас із заходами, які ми плануємо щодо боротьби з рейдерством. Повторюся, рейдерство - це одна з головних проблем України, яка стримує тут нормальний розвиток бізнесу й інвестиції. В Україні є десятки схем, за якими у вас можуть "віджати" нерухомість або бізнес. Кожну з цих схем ми розкладаємо на атоми і дивимося, як "запатчити" на законодавчому та технічному рівнях. Про кожного з таких "патчів" можна написати довгий пост. Усього ми працюємо зараз десь у 20 напрямках. У цьому пості я опишу тільки один. Ми хочемо створити систему, яка буде повідомляти громадян про те, що їх майно переходить комусь іншому", - пояснив Дубілет, повідомляє LB.ua.

Він також зазначив, що цю реформу можна розділити на три частини.

"Частина 1. Дати громадянам і бізнесу можливість безкоштовно підписуватися на повідомлення про те, що їх нерухомість або бізнес змінює власника. До речі, зараз схожий сервіс є, але він - а) платний; б) стосується тільки нерухомості, і до того ж не всієї. Наша мета - зробити сервіс безкоштовним, що охоплює усі типи майна і доступним через різних провайдерів... Частина 2. Навчитися повідомляти громадян, навіть якщо вони не підписалися. Яким би простим сервіс підписки не був, більшість громадян на нього не підпишуться. Тому ми ставимо перед собою завдання навчитися надсилати їм повідомлення в будь-якому випадку... Частина 3. Надсилати повідомлення не просто про вже здійснені угоди, а й про те, що ці угоди готуються. Якщо вашу квартиру або бізнес вже віджали, то процес повернення може бути довгим і виснажливим. Ми повинні зробити так, щоб ви отримували повідомлення про реєстраційну дію ще на етапі підготовки", - повідомив Дубілет.

"Одночасно ми хочемо дати можливість громадянам загальмувати таку угоду. Наприклад, шляхом спрощення процедур подання скарги в антирейдерську комісію при Мін'юсті. Втім, ми розуміємо, що це може призвести до зловживань і з боку продавців, так що будемо впроваджувати обережно", - додав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження заходів із боротьби з рейдерством бізнесу.