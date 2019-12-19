Радник прем'єра Голик показав кращі і гірші області за використанням грошей на дороги

Раніше Юрій Голик повідомив, що вперше за 28 років Україна має шанс зробити дорожню галузь по-справжньому ринковою і позбавити її від "совкових" підходів у ціноутворенні та обліку

Лідери у використанні коштів, виділених на ремонт і утримання доріг обласного та сільського значення, є Хмельницька, Сумська, Луганська, Харківська та Дніпропетровська області.

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик опублікував у Facebook звіт про те, як обласні державні адміністрації використовують гроші Дорожнього фонду. повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Лідери у використанні коштів, виділених на ремонт і утримання доріг обласного та сільського значення, є Хмельницька, Сумська, Луганська, Харківська та Дніпропетровська області.

Гірше за всіх виділення гроші використовують Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька ОДА.

Фото: Інтерфакс-Україна

Згідно з даними презентації, станом на 30 листопада обласні адміністрації не змогли освоїти майже 3 млрд грн коштів Дорожнього фонду.

"Як ОДА використовували 14 млрд грн Дорожнього фонду в цьому році. Якщо коротко - погано. Використовували не всі, тому що залишок в грошах близько 20%, і використовували погано - занадто багато ямкового ремонту та іншого мазохізму", - зазначив Голик.

При цьому він вважає, що всі висновки про якість використання грошей Дорожнього фонду не можна прямо переносити на нинішніх губернаторів, оскільки у всіх ОДА в цьому році відбулася зміна голів.

"Ці дані - це наслідок логіки, закладеної у використання Дорожнього фонду їхніми попередниками. Нинішні голови ОДА швидше їхали по вже прокладених рейках. Але. Важливо побачити картину зараз, щоб зробити правильні висновки на наступний рік", - уточнив радник прем'єра.

Голик також продемонстрував фото капітально відремонтованих доріг у Дніпропетровській області часів, коли там працювала команда на чолі з Валентином Резніченком (Голик був його радником). За його словами, такі дороги - найбільш наочні докази різниці в підходах і, як наслідок, результатів.

Фото: Інтерфакс-Україна

Раніше Юрій Голик повідомив, що вперше за 28 років Україна має шанс зробити дорожню галузь по-справжньому ринковою і позбавити її від "совкових" підходів у ціноутворенні та обліку. Це стане можливим у випадку прийняття законопроекту 2234, який відкриє комерційним компаніям доступ до робіт на державних об'єктах.

Нагадаємо, що Юрій Голик розповів, як вдалося відремонтувати трасу Запоріжжя-Маріуполь у рекордні строки