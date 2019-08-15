Ексгендиректор каналу Пінчука може стати міністром, - Офіс президента

"Ми знаємо Володимира, як дуже ефективного і розумного менеджера, який довго займався медіабізнесом. Водночас це людина, яка вміє організовувати процеси і людей навколо себе"

Ексдиректор холдингу StarLightMedia Володимир Бородянский, який нещодавно став радником президента з питань гуманітарної політики й нині працює над гуманітарною стратегією України, може очолити нове відомство — міністерство гуманітарної політики. Його планують створити, об’єднавши кілька існуючих міністерств.

"Ми знаємо Володимира, як дуже ефективного і розумного менеджера, який довго займався медіабізнесом. Водночас це людина, яка вміє організовувати процеси і людей навколо себе", - зазначив Костюк, інформує "Громадське".

Він розповів, що команда президента працює над створенням гуманітарної стратегії держави, до якої будуть включені сфери культури й мистецтва, музеї, заповідники, музика, книговидання, бібліотеки, релігія, освіта, молодь, спорт, молодь, туризм, інформаційна безпека.

"Як буде ця стратегія формуватися - не один Володимир, і не разом зі мною чи з президентом збираємося тісним колом увечері на кухні і пишемо якусь гуманітарну стратегію. По всіх напрямках, які я назвав, він збирає експертні групи. Деякі напрямки вже збиралися. Туди долучаються визнані у сфері експерти. Експертна підгрупа - людей 20", - зазначив Костюк, додавши, що до експертних груп залучаються люди різних поглядів.

"Ми хотіли максимально абстрагуватися, щоб це не було політично заангажованою історією", - додав він.

Костюк також зазначив, що для реалізації гуманітарної стратегії будуть необхідні структурні зміни серед міністерств культури, молоді і спорту та інформполітики.

"Коли ми кажемо, що ці міністерства будуть об’єднані, ніхто не каже, що зникне функціонал, який вони виконували. Всі функції залишаються. Це британська модель - там і культура, і спорт, і медіа об’єднані в одне міністерство. Це також модель Сінгапуру. Там департамент гуманітарної політики. В них стоять чіткі завдання, наприклад, щодо кількості громадян, які повинні регулярно відвідувати театр", - розповів представник Офісу президента.

Наприклад, весь функціонал Міністерства інформаційної політики, який прописаний на папері, потрібен, але досі його втілювали недостатньо ефективно, вважає Костюк.

"Усі функції захисту інформаційного простору, інформаційної безпеки країни - безперечно, потрібні. Нам здається, що ця робота була виконана не зовсім ефективно. Навіть при тому, що в них достатньо маленькі були бюджети, об’єктивно треба казати. В нас на деякі організації виділяється більше коштів, ніж на таке важливе міністерство. Але функціонал весь повинен бути збережений. Єдине - повинно більше бути долучено людей, які розуміються, скажімо, на маркетингу", - пояснив він.

Нагадаємо, що заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що заяву Андрія Богдана про відставку він сам скачав з інтернету та переслав іншим ЗМІ. Раніше у низці медіа заявили, що Тимошенко був першоджерелом фотографії заяви.