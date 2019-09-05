Радник Зеленського пропонує почати аудит використання коштів, виділених на виробництво нових озброєнь

"Можливо, я безпідставно критикую владу за провал програми з відновлення військово-морських можливостей України. У нас є фахівці високого рівня. Ми готові допомогти уряду на безоплатній основі. Чекаємо пропозиції від уряду"

Існує можливість вже зараз почати аудит використання бюджетних коштів, виділених на підготовку виробництва нових озброєнь для української армії, зокрема, для Військово-морських сил України, вважає радник новообраного президента України Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин.

"Уряд має намір найближчим часом почати аудит Державного концерну "Укроборонпром". Мінфіну доручено пошук необхідного фінансування. Це правильне рішення! Але є можливість вже сьогодні почати перевірку ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на підготовку виробництва нових озброєнь, зокрема, для ВМС України. Мінекономрозвитку в 2018-2019 роках отримало на зазначену програму 5,5 млрд грн", - пише Апаршин на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Можливо, я безпідставно критикую владу за провал програми з відновлення військово-морських можливостей України. У нас є фахівці високого рівня. Ми готові допомогти уряду на безоплатній основі. Чекаємо пропозиції від уряду", - зазначив він.

9 квітня Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований план реформування оборонно-промислового комплексу і підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення за рахунок введення додаткових заходів з перевірки наявності корупційних ризиків у діяльності керівництва держконцерну "Укроборонпром" та інших держпідприємств і акціонерних товариств, де частка держави перевищує 50%.

Йдеться, зокрема, про можливість використання спеціальних пристроїв - поліграфів - заради проведення таких перевірок.

План заходів тепер передбачає також залучення фахівців країн-партнерів до роботи наглядової ради "Укроборонпрому", проведення огляду структури ОПК країни, проведення аудиту "Укроборонпрому" за участю міжнародних експертів.

Рішення уряду прийнято на виконання указу президента України про введення в дію відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію перевірки на поліграфі всього керівного складу державного концерну "Укроборонпром". 18 березня Порошенко ввів у дію рішення РНБО, яким передбачено аудит "Укроборонпрому" з залученням міжнародних експертів.

Дане рішення було прийнято після появи резонансного журналістського розслідування про корупційні оборудки у оборонно-промисловому секторі України, до яких, на думку команди проекту Bihus.Info, були причетні Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, сам О.Гладковський, який раніше був бізнес-партнером чинного президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств (зокрема Ізюмського приладобудівельного заводу і КБ ім.Морозова) та інші посадові особи держконцерну.