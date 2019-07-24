Радником Зеленського став Руслана Демченка, який працював із Порошенком, Ющенком і Кучмою

Демченко у різні періоди був радником попереднього президента Петра Порошенка, очільником офісу президента Віктора Ющенка ((2006-2010) та заступником керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми (наприкінці 1990-х).

Про це свідчить указ чинного президента, йдеться в "Громадське".

У жовтні 2018 року Демченко був представником України на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську.

До призначення радником Порошенка, у 2010-2014 роках Демченко працював заступником міністра закордонних справ, а в лютому 2014 року декілька днів виконував обов’язки глави відомства.

Також у різні періоди був другим секретарем посольства України в США, консулом України у Стамбулі та послом України в Сербії й Чорногорії.

Нагадаємо, напередодні Зеленський призначив Олексія Данілова заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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