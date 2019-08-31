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Радуцький спростував заяву Арахамії про очолення МОЗ: Я планую залишатися працювати в парламенті

"Так, багато колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу"
Депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький заявив, що не планує бути міністром охорони здоров’я через 3 місяці.
Радуцький спростував заяву Арахамії про очолення МОЗ: Я планую залишатися працювати в парламенті Микола Радуцький. Фото: dnipr.kievcity.gov.ua

"Так, багато колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз в парламенті. Основа перетворень тут (у Раді - ред)"  написав він у Facebook.

Він додав, що вважає пріоритетною законодавчу місію та буде тісно співпрацювати з МОЗ.

"Верховна Рада затвердила на посаді міністра Зоряну Скалецьку. Кращу кандидатуру, ніж вона, складно знайти. Саме тому її затвердили президент, прем’єр-міністр і більшість. Я залишаюся і планую залишатися працювати в парламенті", - наголосив Радуцький.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я через кілька місяців може очолити депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький.

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