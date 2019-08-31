Радуцький спростував заяву Арахамії про очолення МОЗ: Я планую залишатися працювати в парламенті
"Так, багато колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз в парламенті. Основа перетворень тут (у Раді - ред)" написав він у Facebook.
Він додав, що вважає пріоритетною законодавчу місію та буде тісно співпрацювати з МОЗ.
"Верховна Рада затвердила на посаді міністра Зоряну Скалецьку. Кращу кандидатуру, ніж вона, складно знайти. Саме тому її затвердили президент, прем’єр-міністр і більшість. Я залишаюся і планую залишатися працювати в парламенті", - наголосив Радуцький.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я через кілька місяців може очолити депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький.
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