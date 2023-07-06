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ПОЛІТИКА

Raiffeisen Bank відкладає вихід з росії, оскільки Австрія захищає зв'язок з москвою – Reuters

06 липня 2023, 17:04
Raiffeisen Bank відкладає вихід з росії, оскільки Австрія захищає зв'язок з москвою – Reuters
За їхніми даними, Австрія і Raiffeisen, який перебуває в центрі розслідування США через зв'язки з росією, опираються виходу банку з росії в надії, що війна в Україні скоро закінчиться.

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) відкладає вихід з російського ринку. У цьому його підтримують низка посадовців, які намагаються зберегти давні звʼязки з москвою.

Про це пише Reuters.

За їхніми даними, Австрія і Raiffeisen, який перебуває в центрі розслідування США через звʼязки з росією, опираються виходу банку з росії в надії, що війна в Україні скоро закінчиться.

Хоч Австрія публічно підтримує Україну, кілька посадовців у коментарі Reuters заявили, що не бажають повністю розривати звʼязки з росією, бо їх можна відновити.

За даними співрозмовників агентства, голова центрального банку Австрії Роберт Хольцманн висловив занепокоєння через тиск на банк з боку президента ЄЦБ Крістін Лагард.

Raiffeisen також стикається з тиском з боку Вашингтону. Банк передав дані про російські транзакції в Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC). У червні міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер розмовляв з представником Мінфіну США Браяном Нельсоном і закликав Штати не тиснути на RBI.

Raiffeisen ще не представив план виходу з російського ринку наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ), кажуть джерела Reuters.

Банк хоче дочекатися схвалення ЄЦБ, перш ніж просити своїх акціонерів погодити реструктуризацію бізнесу в росії. Цей процес може зайняти місяці. Також для цього знадобиться схвалення Центрального банку росії, Міністерства фінансів рф, а в разі продажу — навіть володимира путіна.

Raiffeisen Bank має близько 2 600 корпоративних клієнтів у росії, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 тисяч співробітників. За словами джерел, російська влада чітко дала керівництву банка зрозуміти, що хоче залишити його в рф, аби здійснювати міжнародні платежі.

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