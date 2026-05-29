Ракета Blue Origin вибухнула під час випробувань на стартовому майданчику у Флориді

У компанії-виробнику ракети повідомили, що внаслідок НП ніхто не постраждав.

Під час випробувань у Флориді ракета компанії Blue Origin, яка належить бізнесмену Джеффу Безосу, вибухнула прямо на стартовому майданчику.

Вибух стався близько 21:00 за місцевим часом під час випробувань перед майбутнім запуском. Сама Blue Origin повідомила, що проводили випробування гарячим вогнем, під час якого сталася "аномалія". Весь персонал компанії перебуває в безпеці.

"Ще зарано знати першопричину, але ми вже працюємо над її пошуком. Дуже важкий день, але ми відновимо все, що потрібно відновити, і повернемося до польотів. Воно того варте", – написав сам Безос.