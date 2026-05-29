Ракета Blue Origin вибухнула під час випробувань на стартовому майданчику у Флориді
29 травня 2026, 11:35
Скриншот з відео
У компанії-виробнику ракети повідомили, що внаслідок НП ніхто не постраждав.
Під час випробувань у Флориді ракета компанії Blue Origin, яка належить бізнесмену Джеффу Безосу, вибухнула прямо на стартовому майданчику.
Про це пише Guardian.
Вибух стався близько 21:00 за місцевим часом під час випробувань перед майбутнім запуском. Сама Blue Origin повідомила, що проводили випробування гарячим вогнем, під час якого сталася "аномалія". Весь персонал компанії перебуває в безпеці.
"Ще зарано знати першопричину, але ми вже працюємо над її пошуком. Дуже важкий день, але ми відновимо все, що потрібно відновити, і повернемося до польотів. Воно того варте", – написав сам Безос.
Космічні сили США заявили, що на місці події працюють рятувальники, а посадовці співпрацюють з Blue Origin для оцінки наявних даних та визначення точної причини інциденту.
За даними Управління з надзвичайних ситуацій округу, унаслідок вибуху загрози для населення немає.
Водночас ударні хвилі від вибуху відчувалися вздовж узбережжя Атлантичного океану Флориди, а жителі Південної Кароліни за сотні миль на північ повідомляли, що бачили світіння в небі.