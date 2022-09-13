Ракета компанії Blue Origin вийшла з ладу під час місії- корабель приземлився з парашутом

Ракета New Shepard космічної компанії Джеффа Безоса Blue Origin зазнала аварії незабаром після старту в понеділок, відкинувши свою вантажну капсулу в безпечне місце перед тим, як впасти в пустелю Техасу.

Зазначається, що ракета New Shepard без людей на борту стартувала з місця запуску у Західному Техасі в рамках 23-ї місії компанії Blue Origin, яка мала на меті повести фінансовані NASA експерименти у космосі в умовах мікрогравітації.

Однак трохи більше ніж через хвилину після старту на висоті трохи більше 8 км над Землею двигуни ракети-носія New Shepard несподівано спалахнули. Система від’єднання двигуна капсули спрацювала майже миттєво, відштовхнувши корабель від несправної ракети, перш ніж приземлитися без пошкоджень з допомогою парашуту.

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), яке контролює та регулює безпеку стартового майданчика, ракета-носій розбилася у визначеній небезпечній зоні. Польоти ракет New Shepard компанії Blue Origin будуть припинені, доки FAA не підпише результати розслідування аварії, яке проводить компанія, додали у відомстві.

Ракетно-капсульна система New Shepard загалом перевезла 31 людину в рамках бізнесу суборбітального космічного туризму Blue Origin, в якому клієнти за плату запускаються на висоту близько 100 км на кілька хвилин мікрогравітації на межі космосу, перш ніж їх капсула повертається на землю під парашутами.

Мільярдер Джефф Безос, який заснував Blue Origin у 2000 році, був одним із перших пасажирів, які літали на New Shepard під час його дебютної місії з екіпажем у 2021 році.

Для ракети, що зазнала аварії в понеділок, це був дев’ятий політ у космос.