Ракета "Орєшнік" несе загрозу не тільки для України, а й для НАТО – WP

Експерти вважають, що Європа навіть не встигне зреагувати, якщо путін наважиться атакувати регіон своєю новою ракетою.

Нова російська балістична ракета "Орєшнік" викликає стурбованість у НАТО через свої характеристики. Особливо небезпечний ядерний потенціал зброї.

Про це повідомляє The Washington Post.

Аналітик аналітичного центру з питань безпеки CNA Декер Евелет розповів журналістам, що рф може знищити авіабази і військові об'єкти на великій території Європи лише кількома "Орєшніками". За його словами, з ядерним зарядом ця зброя здатна призвести до колосальних наслідків.

"Ймовірно, "Орєшнік" здатний доставити шість ядерних боєголовок до Європи приблизно за 15-20 хвилин, а завдяки швидкості і траєкторії польоту ракети, її буде вкрай складно перехопити", - сказав він.

Помічник редактора з ядерних питань у Bulletin of the Atomic Scientists Франсуа Діас-Морін поділився, що країни домовлялися не виготовляти подібні ракети через те, що їх вважають надто дестабілізуючими. "Після запуску ця ракета долітає до європейських столиць за 12-16 хвилин. Це дуже мало часу, щоб встигнути зреагувати, виявити її. До цього додається можливість того, що всередині кількох із них може бути ядерна боєголовка. Це дає дуже мало часу, щоб зрозуміти, що на вас насувається", - наголосив він. Діас-Морін додав, що навіть коли Європа усвідомлює необхідність захищати себе, вона поки що не в змозі зрівнятися з президентом рф путіним, який зосередив більшу частину російської економіки на війну і виробництво зброї. Старший науковий співробітник Інституту досліджень миру і політики безпеки в Гамбурзі Александр Граеф заявив, що Європа стоїть на порозі "нової ракетної ери". Він нагадав, що в липні США і Німеччина оголосили про плани ротації американських ракет середньої дальності в Німеччині з 2026 року. Це викликало негативну реакцію в росії. "Ми перебуваємо в стані перегонів озброєнь, і вони розвиватимуться протягом наступних 20 років. І я думаю, що станеться те, що різні сторони - росія, країни Європи, США - нарощуватимуть свої арсенали, тому що в них поки що немає достатньої кількості зброї, щоб ефективно її використовувати і знищити безліч цілей, які можуть бути там", - пояснив Граєф. Лідери НАТО неодноразово оступалися перед ядерними погрозами путіна, вважає колишній російський дипломат і експерт з контролю над озброєннями та глобальної безпеки Борис Бондарєв. Він підкреслив, що західні чиновники часто стримували своєчасні військові поставки Україні, щоб російський диктатор не програв у війні. "Я не думаю, що в плани москви дійсно входить розв'язання ядерної війни. Зброєю залишається страх. Це, перш за все, психологічна війна, і я думаю, що вона цілком успішна. Ця пропаганда працює. По суті, це просто нерозуміння того, як поводитися з путіним", - сказав Бондарєв.

За його словами, путін не піде на угоду з новим президентом США Дональдом Трампом, якщо це не дасть йому повну перемогу, включно з відмовою України від членства в НАТО і збереженням під своїм контролем усіх окупованих територій. Бондарєв попередив, що це може відкрити главі Кремля шлях до майбутньої конфронтації з Європою.