ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИРакета Falcon 9 аерокосмічної компанії SpaceX, яка вчора вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, розбилася у морі при невдалому приземленні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ракета SpaceX розбилася в морі після виведення на орбіту 60 супутників
“Ракета SpaceX розбилася у морі після виведення кількох інтернет-супутників на орбіту ”
Фото: З відкритих джерел
Про це повідомляє Independent,передає УКРІНФОРМ.
“Ракета SpaceX розбилася у морі після виведення кількох інтернет-супутників на орбіту ”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, ракеті Falcon 9 під час повернення на баржу не вдалося вдало приземлитися й вона впала у воду.
Зазначається, що ця посадка є першою невдалою для компанії Ілона Маска з 2016 року, коли востаннє було зафіксовано невдале приземлення.
Відтоді всі приземлення Falcon 9 на баржі були успішними.
Нагадаємо, що американська компанія SpaceX представила сервіс, на якому онлайн можна орендувати частину ракет-носіїв Falcon 9 для перевезення вантажу в космос.
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