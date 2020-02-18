Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Ракета SpaceX розбилася в морі після виведення на орбіту 60 супутників

“Ракета SpaceX розбилася у морі після виведення кількох інтернет-супутників на орбіту ”
Ракета Falcon 9 аерокосмічної компанії SpaceX, яка вчора вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, розбилася у морі при невдалому приземленні.
Ракета SpaceX розбилася в морі після виведення на орбіту 60 супутників Фото: З відкритих джерел

Про це повідомляє Independent,передає УКРІНФОРМ.

“Ракета SpaceX розбилася у морі після виведення кількох інтернет-супутників на орбіту ”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, ракеті Falcon 9 під час повернення на баржу не вдалося вдало приземлитися й вона впала у воду.

Зазначається, що ця посадка є першою невдалою для компанії Ілона Маска з 2016 року, коли востаннє було зафіксовано невдале приземлення.

Відтоді всі приземлення Falcon 9 на баржі були успішними.

Нагадаємо, що американська компанія SpaceX представила сервіс, на якому онлайн можна орендувати частину ракет-носіїв Falcon 9 для перевезення вантажу в космос.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2020 11:40
ТЕГИ: SpaceX, ракета
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.