Ракета SpaceX розбилася в морі після виведення на орбіту 60 супутників

“Ракета SpaceX розбилася у морі після виведення кількох інтернет-супутників на орбіту ”

Ракета Falcon 9 аерокосмічної компанії SpaceX, яка вчора вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, розбилася у морі при невдалому приземленні.

Про це повідомляє Independent,передає УКРІНФОРМ.

“Ракета SpaceX розбилася у морі після виведення кількох інтернет-супутників на орбіту ”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, ракеті Falcon 9 під час повернення на баржу не вдалося вдало приземлитися й вона впала у воду.

Зазначається, що ця посадка є першою невдалою для компанії Ілона Маска з 2016 року, коли востаннє було зафіксовано невдале приземлення.

Відтоді всі приземлення Falcon 9 на баржі були успішними.

Нагадаємо, що американська компанія SpaceX представила сервіс, на якому онлайн можна орендувати частину ракет-носіїв Falcon 9 для перевезення вантажу в космос.