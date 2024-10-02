Ракетна атака Ірану на Ізраїль вдвічі масштабніша за квітневу – Пентагон

Ескадрений міноносець ВМС США випустив близько 12 перехоплювачів по іранських ракетах.

Сьогоднішня атака Ірану на Ізраїль була вдвічі масштабнішою за ту, яку Іран здійснив навесні.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, пише CNN і Sky News.

"Це приблизно вдвічі більше, ніж кількість балістичних ракет, які вони запустили востаннє", - сказав він, додавши, що "не можна запускати стільки ракет по цілі, не маючи наміру щось вразити. Отже, безумовно, як і минулого разу, їх наміром є руйнація", - сказав Райдер.

Він додав, що есмінці ВМС США випустили близько дюжини перехоплювачів по іранських ракетах, запущених у бік Ізраїлю.

У східній частині Середземного моря є три есмінці з керованими ракетами: USS Arleigh Burke, USS Cole та USS Bulkeley. За словами Райдера, в операції брали участь есмінці USS Bulkeley та USS Cole.

Райдер зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок вдруге переговорив із міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.

"Він підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю і підкреслив, що США, як і раніше, займають міцну позицію по всьому регіону Близького Сходу, щоб захистити американські сили та Ізраїль від загроз з боку Ірану та терористичних організацій, що підтримуються Іраном", - сказав речник.

Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю.