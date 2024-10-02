Ракетна атака Ірану на Ізраїль вдвічі масштабніша за квітневу – Пентагон
Сьогоднішня атака Ірану на Ізраїль була вдвічі масштабнішою за ту, яку Іран здійснив навесні.
Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, пише CNN і Sky News.
"Це приблизно вдвічі більше, ніж кількість балістичних ракет, які вони запустили востаннє", - сказав він, додавши, що "не можна запускати стільки ракет по цілі, не маючи наміру щось вразити. Отже, безумовно, як і минулого разу, їх наміром є руйнація", - сказав Райдер.
Він додав, що есмінці ВМС США випустили близько дюжини перехоплювачів по іранських ракетах, запущених у бік Ізраїлю.
У східній частині Середземного моря є три есмінці з керованими ракетами: USS Arleigh Burke, USS Cole та USS Bulkeley. За словами Райдера, в операції брали участь есмінці USS Bulkeley та USS Cole.
Райдер зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок вдруге переговорив із міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.
"Він підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю і підкреслив, що США, як і раніше, займають міцну позицію по всьому регіону Близького Сходу, щоб захистити американські сили та Ізраїль від загроз з боку Ірану та терористичних організацій, що підтримуються Іраном", - сказав речник.
Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю.