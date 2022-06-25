Ракетні удари з території Білорусі є масштабною провокацією РФ для подальшого втягування Білорусі у війну

Сьогоднішній обстріл напряму пов'язаний із спробами кремлівської влади втягнув Білорусь у війну в Україні в якості учасника.

ГУР інформує, що у ніч на 25 червня по території України завдано масованого бомбового удару. російські бомбардувальники "працювали" з території Білорусі. Для цього було заподіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску - район міста Петрикова, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайківка" Калузької області РФ. Далі через територію калузької та смоленської області ввійшли у повітряний простір Білорусі. Після пуску ракети повернулися в аеропорт "Шайківка" на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській області.

Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов'язаний із спробами кремлівської влади втягнув Білорусь у війну в Україні в якості учасника. Нагадуємо, що вчора стало відомо про перебування на території білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у містах житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути поданими, як відповідь України на проведені авіаудари.