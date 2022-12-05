Ракетний удар рф по Запорізькій області: двоє людей загинуло, серед поранених - маленька дитина

Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей Фото: Павло Кириленко/Facebook

У результаті ракетного удару рф по Запорізькій області загинуло двоє людей, ще троє - поранено.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, серед поранених маленька дитина

За словами Тимошенка, у результаті удару рф по селу Новософіївка на Запоріжжі, зросла кількість поранених.

"Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено", - написав заступник глави ОП.

Тимошенко також наголосив, що "росіяни – це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!"