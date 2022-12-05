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Ракетний удар рф по Запорізькій області: двоє людей загинуло, серед поранених - маленька дитина

05 грудня 2022, 16:08
Ракетний удар рф по Запорізькій області: двоє людей загинуло, серед поранених - маленька дитина
Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей Фото: Павло Кириленко/Facebook
У результаті ракетного удару рф по Запорізькій області загинуло двоє людей, ще троє - поранено.
Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, серед поранених маленька дитина
 
За словами Тимошенка, у результаті удару рф по селу Новософіївка на Запоріжжі, зросла кількість поранених.
 
"Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено", - написав заступник глави ОП.
 
Тимошенко також наголосив, що "росіяни – це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!"
 
РосіявійнаЗапорізька областьУкраїна

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