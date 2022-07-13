Ракетний удар у Часовому Яру: розбір завалів триває п'ятий день, кількість жертв зростає О 09:48 13.07.2022 під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалу витягли тіло ще однієї жінки. Всього з початку робіт на місці події виявлені і вилучені тіла 47 загиблих, з них одна дитина

У Донецькій області на місці обвалення багатоповерхівки в місті Часів Яр вже п'ятий день триває розбір завалів. Кількість жертв збільшилася до 47.

Фото: t.me/dsns_telegram

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram. "О 09:48 13.07.2022 під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалу витягли тіло ще однієї жінки. Всього з початку робіт на місці події виявлені і вилучені тіла 47 загиблих, з них одна дитина", - написав він. Працівникам ДСНС вдалося врятувати з-під завалів дев'ятьох людей. Роботи на місці події тривають. Нагадаємо, 9 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру, атакувавши одну з п'ятиповерхівок. В результаті загинули десятки людей, число жертв продовжує щодня зростати.

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