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ПОЛІТИКА

Рамкова торгова угода між США і Китаєм не вирішила ключове питання експорту металів

15 червня 2025, 16:27
Рамкова торгова угода між США і Китаєм не вирішила ключове питання експорту металів
На переговорах у Лондоні Пекін не взяв на себе зобов'язання дозволити експорт рідкісноземельних елементів.

Торговельне перемир'я між США і Китаєм, укладене в Лондоні цього тижня, не торкнулося китайських рідкісноземельних ресурсів – ключової сфери експортних обмежень, пов'язаних з національною безпекою.

Про це стало відомо агентству Reuters від двох поінформованих джерел.

За даними Reuters, на переговорах у Лондоні Пекін не взяв на себе зобов'язання дозволити експорт рідкісноземельних елементів, які американські військові постачальники потребують для винищувачів і ракетних систем.

Китайська сторона дала знати, що пов'язує прогрес у скасуванні експортного контролю на ці елементи з обмеженнями США на експорт найсучасніших мікросхем штучного інтелекту до Китаю, пише агентство.

США зберігають обмеження на експорт до Китаю передових мікросхем штучного інтелекту через побоювання, що вони також можуть мати військове застосування.

Водночас на переговорах КНР пообіцяла прискорити затвердження заявок на тимчасовий експорт рідкісноземельних елементів невійськового призначення – наприклад для виробників автомобілів.

Китай домінує у світовому виробництві рідкісноземельних металів і має фактичну монополію на їхню переробку та обробку, зауважує Reuters.

Цього тижня американські та китайські посадовці досягли згоди щодо рамкової угоди, яка має на меті відновити торговельне перемир’я між двома країнами. Але її деталі не були оголошені публічно.

Переговори стали спробою вирішити глобальне торговельне протистояння між найбільшими економіками світу, яке обернулось нестабільністю на ринках і тарифними війнами.

СШАКитайрідкоземельні метали

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