"Рамштайн": Данія і Нідерланди очолять коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на F-16

Такої домовленості дійшли на 12-му засідання у форматі "Рамштайн" країни-учасниці.

Заяву про це зробив сьогодні глава Пентагону Ллойд Остін, пише Європейська правда.

"Я хочу особливо подякувати Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію з надання тренування на F-16 для українських сил. У найближчі тижні мої данський та нідерландський колеги працюватимуть зі США та іншими союзниками, щоб розробити програму навчань", – повідомив міністр оборони США.

За його словами, Норвегія, Бельгія, Португалія і Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання.

"Ми очікуємо, що незабаром до цієї ініціативи приєднається більше країн", – підсумував глава Пентагону.