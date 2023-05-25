"Рамштайн": Данія і Нідерланди очолять коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на F-16
Заяву про це зробив сьогодні глава Пентагону Ллойд Остін, пише Європейська правда.
"Я хочу особливо подякувати Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію з надання тренування на F-16 для українських сил. У найближчі тижні мої данський та нідерландський колеги працюватимуть зі США та іншими союзниками, щоб розробити програму навчань", – повідомив міністр оборони США.
За його словами, Норвегія, Бельгія, Португалія і Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання.
"Ми очікуємо, що незабаром до цієї ініціативи приєднається більше країн", – підсумував глава Пентагону.Сьогодні про це заявила також Британія.