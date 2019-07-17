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Ранкове зведення: вісім обстрілів бойовиками напередодні і три – від початку доби, без втрат

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики 8 разів відкривали вогонь в бік позицій українських військових на Донбасі напередодні і тричі порушували режим тиші з початку поточної доби
Згідно з повідомленням минулої доби бойовики, зокрема, три рази стріляли із забороненого мінськими угодами важкого озброєння.
Ранкове зведення: вісім обстрілів бойовиками напередодні і три – від початку доби, без втрат Фото: AFP

"Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні штабу.

Інформації про постраждалих через обстріли українських військових минулої доби і поточної немає, додали у штабі.

Ресурси бойовиків угруповань "ДНР" та "ЛНР" станом на ранок середи інформації щодо обстрілів на захоплених ними територіях не вказують.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Нагадаємо, Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія та Естонія висунули вимогу до Росії повернути Україні захоплених неподалік Керченської протоки моряків і припинити розпалювати конфлікт на Донбасі.

Напередодні постійний представник України при ООН Володимир Єльченко наголосив, що обговорення мовного закону в Раді Безпеки ООН є спробою Росії відвернути увагу, зокрема від її дій на Донбасі, де Росія 5-й рік поспіль порушує режим припинення вогню.

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17 07 2019 08:43
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