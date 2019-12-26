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Рання діагностика новоутворень для українців із квітня 2020 року буде безоплатною і з усіма стандартами

Національна служба здоров'я (НСЗУ) запевняє, що з 1 квітня 2020 року рання діагностика новоутворень для українців буде безоплатною, а всі обстеження проводитимуться з дотриманням стандартів знеболення.
Рання діагностика новоутворень для українців із квітня 2020 року буде безоплатною і з усіма стандартами Фото: decentralization.gov.ua

Згідно з повідомленням на сайті служби, НСЗУ оплатить лікарням інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень (мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія) за підвищеним тарифом - зазначені види діагностики входять до програми медичних гарантій, на це закладено майже 1 млрд грн, передає "Інтерфакс - Україна"

Для отримання таких послуг потрібно буде мати направлення від сімейного або іншого лікаря. Підставою для проведення безоплатних інструментальних досліджень, окрім прямих показань, також є і вік пацієнта. Мамографія призначається жінці 40 років і старше, гістероскопія - від 50 років і старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія - для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія - від 40 років і старше.

Ендоскопія буде декількох видів, зокрема діагностична, із забором аналізу біопсії і з лікувальною маніпуляцією. Гістологічні обстеження теж входять у вартість, тобто надаватимуться пацієнтові безоплатно.

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26 12 2019 16:40
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