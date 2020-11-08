"Райффайзен банк Аваль" має намір збільшити виплату дивідендів за підсумками 2019 р до 4,27 млрд грн.

З 4,749 млрд грн чистого прибутку за 2019 рік банк планує направити 700 тис. грн (0,01%) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій і 474,1 млн грн (9,98%) - до резервного фонду

Дивіденди в разі затвердження з розрахунку на акцію складуть 6,95 коп., тоді як зараз вони котируються на "Українській біржі" за курсом: купівля - 35,36 коп., продаж - 35,5 коп.

"Райффайзен банк Аваль" (Київ) планує направити на виплату дивідендів власникам простих акцій за підсумками роботи фінустанови в 2019 році 4,274 млрд грн (90% прибутку), тоді як у минулому році нарахував 3,561 млрд грн, а роком раніше - 4,244 млрд грн., повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне питання внесене до порядку денного дистанційних зборів акціонерів, призначених на 11 вересня.

Зазначається, що з 4,749 млрд грн чистого прибутку за 2019 рік банк планує направити 700 тис. грн (0,01%) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій і 474,1 млн грн (9,98%) - до резервного фонду.

Дивіденди в разі затвердження з розрахунку на акцію складуть 6,95 коп., тоді як зараз вони котируються на "Українській біржі" за курсом: купівля - 35,36 коп., продаж - 35,5 коп.

Згідно з порядком денним, акціонери також розглянуть призначення на посаду голови наглядової ради члена правління "Raiffeisen Bank International" (RBI), що відповідає за інвестиційно банківське обслуговування і торгівлю, Лукаша Янушевського замість Мартіна Грюля, а на позицію члена наглядової ради - директора департаменту з питань управління фінансовими установами, ризиками країн і портфельними ризиками Томаса Матейка замість Гаральда Кроегера.

Крім того, акціонерам пропонується призначити незалежним членом наглядової ради гендиректора "Polski Fundusz Rozwoju" Анджея Копірського, який довгий час працював в "Bank Pekao", продовжити повноваження ще двох незалежних директорів - виконавчого директора Європейської бізнес-асоціації Ганни Дерев'янко та екс-міністра економіки Павла Шеремети, і трьох інших членів наглядової ради - Андреа Морари, Гельмута Брайта і Елізабет Геер-Шалль.

Як повідомлялося, Нацбанк України (НБУ) на початку квітня рекомендував банкам утриматися від розподілу прибутку на виплату дивідендів акціонерам мінімум до жовтня 2020 року з метою посилення фінстійкості банків і підтримки економіки в період "коронавірусної кризи".

"Райффайзен Банк Аваль" заснований у 1992 році. Найбільші акціонери - "Raiffeisen Bank International" з 68,28% акцій і ЄБРР з 30%.

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2020 року за розміром загальних активів "Райффайзен Банк Аваль" займав 5-е місце (102,345 млрд грн) серед 75 діючих банків.

Нагадаємо, що Raiffeisen Bank переносить розробку інтернет-банкінгу в Україну