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Разумков підписав закон про зміни ставки ПДВ на окремі види сільськогосппродукції

Документ розроблено з метою усунення ризиків підвищення цін на харчові продукти
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції".
Разумков підписав закон про зміни ставки ПДВ на окремі види сільськогосппродукції Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", дані у картці проєкту на сайті парламенту свідчать про те, що документ направлено на підпис Президентові.

Документ розроблено з метою усунення ризиків підвищення цін на харчові продукти та сприяння стабільності цінової ситуації на відповідних товарних ринках, а також створення рівних і справедливих умов оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.

Законом, зокрема, передбачає відновити ставку податку на додану вартість 20% при оподаткуванні операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію держави сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного), 1002 (жито), 1004 (овес), 1204 00 (насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi), 1212 91 (цукрові буряки).

Водночас залишається ставка ПДВ 14% по операціях з постачання 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), 1003 (ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби, подрiбненi або неподрiбненi), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене або неподрiбнене), 1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене).

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08 07 2021 13:44
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