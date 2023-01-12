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CУСПІЛЬСТВО

Реабілітаційні центри для колишніх військовополонених планує відкрити Міроборони в усіх регіонах України

12 січня 2023, 18:10
Реабілітаційні центри для колишніх військовополонених планує відкрити Міроборони в усіх регіонах України
Фото: ar.volyn.ua
Міністерство оборони планує відкрити центри для реабілітації військовополонених. Їх хочуть запустити в усіх регіонах України.
 
Перший такий центр відкрили 11 січня у Миколаєві. Маляр розповіла, що після перемовин та обміну українських полонених на них чекає постізоляційний період.
 
"Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває в усіх регіонах України філії, щоб родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися з полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання", – зазначила вона.
 
У таких центрах військовий, який повернувся з полону, може отримати весь спектр послуг, зокрема і медичну допомогу. Маляр підкреслила, що після реабілітації абсолютна більшість колишніх військовополонених повертаються на службу.
 
росія підтвердила, що утримує в полоні 3 392 громадян України. При цьому приблизно 15 тисяч людей, зокрема багато цивільних, наразі вважаються зниклими безвісти в Україні.
 
обмін полоненимиМіноборони України

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