Реабілітаційні центри для колишніх військовополонених планує відкрити Міроборони в усіх регіонах України

Міністерство оборони планує відкрити центри для реабілітації військовополонених. Їх хочуть запустити в усіх регіонах України.

Перший такий центр відкрили 11 січня у Миколаєві. Маляр розповіла, що після перемовин та обміну українських полонених на них чекає постізоляційний період.

"Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває в усіх регіонах України філії, щоб родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися з полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання", – зазначила вона.

У таких центрах військовий, який повернувся з полону, може отримати весь спектр послуг, зокрема і медичну допомогу. Маляр підкреслила, що після реабілітації абсолютна більшість колишніх військовополонених повертаються на службу.

росія підтвердила, що утримує в полоні 3 392 громадян України. При цьому приблизно 15 тисяч людей, зокрема багато цивільних, наразі вважаються зниклими безвісти в Україні.