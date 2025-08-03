Реакція Трампа на Медведєва може бути спробою відвернути увагу від внутрішніх проблем – CNN

Ескалація ядерної риторики може бути тактичним відволікаючим маневром Трампа.

Відповідь президента США Дональда Трампа на агресивні заяви експрезидента рф Дмітрія Медведєва може бути спробою показати себе жорстким у питанні російської війни в Україні або способом відвернути увагу від внутрішніх проблем у Сполучених Штатах.

Про це пише CNN.

Видання вважає "дещо непристойним" те, що "дрібному росйському чиновнику" вдалося спровокувати Трампа. Мовляв, президент США дозволив показати себе роздратованим у відповідь на "порожні ядерні заяви" Медведєва, який уже давно не впливає на прийняття рішень.

"Постає питання: навіщо Трамп взагалі втручається у те, що він сам назвав "дурними" заявами, і виступив з такою різкою публічною реакцією, яка загострює риторику між Вашингтоном і москвою?" - йдеться у матеріалі.

На думку журналістів, одне з можливих пояснень — це спроба показати себе жорстким у питанні російської війни в Україні, атакуючи маріонеткового гравця й уникаючи прямої конфронтації з реальною владою в кремлі в особі диктатора владіміра путіна, при цьому не змінюючи фактичну ядерну політику США.

Автор матеріалу пояснив, що насправді американські атомні субмарини постійно патрулюють океани, несучи сотні ядерних боєголовок, і здатні вразити цілі в росії з великої відстані, тож "передислокація", яку оголосив Трамп, насправді навряд чи щось змінює.

Водночас дедалі більше аналітиків вважають, що ескалація ядерної риторики може бути тактичним відволікаючим маневром Трампа. На фоні погроз санкціями Китаю та Індії за купівлю російської нафти, які можуть мати негативний ефект і для самих США, розмови про ядерну зброю можуть переключити увагу громадськості.

Також, зазначається, ці заяви Трампа про посилення ядерної готовності проти росії, яка має більше атомної зброї, ніж будь-яка інша країна світу, можуть затьмарити дрібніші внутрішні проблеми, як, наприклад, скандал у справі Епштейна.

У статті підсумовується, що хоч ядерна риторика між США та рф і викликає тривогу, проте реальної загрози ядерної конфронтації наразі немає. Відносини Вашингтона й москви хоч і напружені, однак далекі від прямого конфлікту, а загравання з ядерною тематикою в соцмережах поки що не сигналізують про реальну ескалацію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американські атомні субмарини були передислоковані ближче до рф у відповідь на погрози з боку Дмітрія Медведєва.

Експерти вказують, що головною метою маневру США є тиск на путіна, який досі не продемонстрував готовності до поступок у питанні України. Якщо до 8 серпня не буде прогресу, Трамп обіцяє нові санкції та торговельні обмеження проти союзників москви.