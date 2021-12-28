БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРеальна заробітна плата в Україні у листопаді 2021 року зросла на 8% в порівнянні з листопадом 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Реальна зарплата в Україні зросла на 8%
Найбільше зростання середньої заробітної плати спостерігалося у Сумській (на 22,1%), Київській (на 21,2%) та Вінницькій (на 21,1%) областях
Фото: gettyimages.com
Про це йдеться у даних Державної служби статистики.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників зросла у річному вимірі на 19,2%, становивши 14282 грн.
У жовтні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 14045 грн, вересні – 14239 грн, серпні – 13997 грн, липні – 14345 грн, червні – 14313 грн, травні – 13499 грн, квітні – 13543 грн, березні – 13612 грн, лютому – 12549 грн., січні – 12337 грн.
Найбільше зростання середньої заробітної плати спостерігалося у Сумській (на 22,1%), Київській (на 21,2%) та Вінницькій (на 21,1%) областях.
Найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксований у Києві – 21 144 грн, найнижчий – у Херсонській області – 11 314 грн.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 12 2021 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам