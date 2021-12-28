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Реальна зарплата в Україні зросла на 8%

Найбільше зростання середньої заробітної плати спостерігалося у Сумській (на 22,1%), Київській (на 21,2%) та Вінницькій (на 21,1%) областях
Реальна заробітна плата в Україні у листопаді 2021 року зросла на 8% в порівнянні з листопадом 2020 року.
Реальна зарплата в Україні зросла на 8% Фото: gettyimages.com
Про це йдеться у даних Державної служби статистики.
 
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників зросла у річному вимірі на 19,2%, становивши 14282 грн.
 
У жовтні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 14045 грн, вересні – 14239 грн, серпні – 13997 грн, липні – 14345 грн, червні – 14313 грн, травні – 13499 грн, квітні – 13543 грн, березні – 13612 грн, лютому – 12549 грн., січні – 12337 грн.
 
Найбільше зростання середньої заробітної плати спостерігалося у Сумській (на 22,1%), Київській (на 21,2%) та Вінницькій (на 21,1%) областях.
 
Найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксований у Києві – 21 144 грн, найнижчий – у Херсонській області – 11 314 грн.
 
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28 12 2021 16:59
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