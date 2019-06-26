Речницю Зеленського викликають на допит через заяву про обстріл мирного населення на Донбасі
Виклик пов'язаний із заявою Мендель про те, що українські військові ведуться на провокації бойовиків та обстрілюють мирне населення на Донбасі. Вона сказала про це 7 червня в ефірі програми "Право на владу" в ефірі "1+1".
За інформацією джерела видання theБабель, Мендель уже намагалися допитати. Минулого тижня до неї в будівлю Адміністрації президента приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі.
Як сказало джерело, Мендель відмовилася підписати протокол допиту після розмови, оскільки він відбувався без офіційного оголошення. На це слідчий відповів, що офіційно викликає її для закінчення слідчої дії.
Сама Юлія Мендель у коментарі theБабелю заперечила, що хтось викликав її на допит.
"Не знаю про повістку", - сказала вона.
При цьому вона ніяк не відреагувала на питання про те, чи приходив до неї слідчий ГПУ.
Нагадаємо, що 3 червня стало відомо, що Володимир Зеленський обрав собі прессекретаря з-поміж майже 4 тис. претендентів - 32-річну Юлію Мендель. Вона народилася в Херсоні, навчалася в Києві.
NYT опублікувала три матеріали Мендель, коли вона претендувала на посаду речниці Зеленського. Це конфлікт інтересів — у період, коли вона вже брала участь у конкурсі на посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського. Матеріали були опубліковані в газеті в період з 1 до 20 травня. Мендель подала заявку на участь у конкурсі на посаду прессекретаря Зеленського 3 травня.
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