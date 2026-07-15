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Реформи Федорова в Міноборони викликали спротив частини генералів – The Economist

15 липня 2026, 15:04
Реформи Федорова в Міноборони викликали спротив частини генералів – The Economist
Фото Кабміну
Подальше політичне майбутнє Федорова значною мірою залежатиме від підтримки президента Володимира Зеленського.

Міністр оборони України Михайло Федоров за перші місяці роботи на посаді розпочав масштабні реформи у Міністерстві оборони, однак частина військового керівництва сприйняла їх критично.

Про це повідомляє The Economist.

За даними видання, напруга між Федоровим і генералами проявилася під час однієї з нарад на початку липня. Командування позитивно оцінило успіхи операцій із застосуванням дронів та ударів по російській логістиці в окупованому Криму, водночас висловивши претензії щодо закупівель боєприпасів і ракет. У відповідь Федоров заявив, що саме оперативні закупівлі безпілотників на початку року зробили ці операції можливими.

За інформацією The Economist, після призначення у березні Федоров ініціював аудит Міноборони та військових бригад, який нібито виявив неефективні витрати на близько 300 млрд грн. Міністр також запровадив перевірки співробітників на поліграфі, перевів частину закупівель на відкриті тендери, що дозволило знизити вартість 155-мм артилерійських снарядів на 16%, а також продовжив цифровізацію армії та розвиток безпілотних технологій.

У червні стартував перший пакет реформ, який передбачає підвищення виплат військовим на передовій, нові контракти, часткову демобілізацію для тих, хто служить найдовше, а також розширення можливостей для залучення іноземців до українського війська.

Водночас співрозмовники видання серед військових вважають, що Федорову бракує бойового досвіду для керівництва такими змінами. Частина генералів також критикує систему оцінки ефективності підрозділів, яка, на їхню думку, надто орієнтується на кількість уражених цілей.

Попри це, The Economist зазначає, що міністр має підтримку серед молодших офіцерів і технологічних підрозділів. Командир штурмового підрозділу Code 9.2 Олександр "Флінт" Настенко заявив, що Федоров допоміг переорієнтувати ресурси на технології, які рятують життя військових.

Видання також зазначає, що подальше політичне майбутнє Федорова значною мірою залежатиме від підтримки президента Володимира Зеленського.

війнаМихайло ФедоровМіноборони УкраїниВолодимир Зеленський

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