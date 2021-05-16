Реформи корпоративного управління перебувають "на початковій стадії" та у "крихкій" формі - ОЕСР

Огляд ОЕСР також містить рекомендації щодо найближчих та довгострокових пріоритетів

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікувала результати огляду корпоративного управління державних підприємств України.

Огляд опублікований на сайті організації, повідомляє "Економічна правда".

У ОЕСР зазначили, що незважаючи на досягнутий прогрес, відбулася зміна пріоритетів, яка призвела до "стагнації реформи та невдач".

Огляд ОЕСР також містить рекомендації щодо найближчих та довгострокових пріоритетів, необхідних для впровадження реформи корпоративного управління.

Короткострокові пріоритети:

Усунення невідповідностей та протиріч у законодавчій та нормативній базі.

Продовження реформи корпоративного управління в топ-15 держкомпаній.

Застосування найкращих практик щодо прозорості та розкриття інформації в економічно важливих держкомпаніях, зокрема вдосконалення фінансової та нефінансової звітності.

Розроблення комплексної політики власності з чітким обґрунтуваннями державної власності.

Забезпечення прозорості та підзвітності при реалізації корпоративного управління держкомпаній.

Повернення практики складання річної агрегованої звітності держкомпаній, а також продовження наповнення інформації на платформі ProZvit.

Професіоналізація функцій управління державною власністю як засобу боротьби з корупцією, а також уникнення надмірного політичного втручання та втручання в операційну діяльність держкомпаній, з метою підвищення її ефективності та прибутковості.

Довгострокові пріоритети:

Створення централізованого органу для реалізації або координації функції власності (орган, який буде відповідати за володіння всіма держкомпаніями або частиною держкомпаній).

Забезпечення рівних умов конкуренції для держкомпаній та приватних компаній.

Подальше зміцнення антикорупційного регулювання, що застосовується до держкомпаній.

Проведення реформи для решти держкомпаній.

Нагадаємо, що ОЕСР покращила прогноз для світової економіки. Світова економіка за підсумками цього року впаде на 4,2% замість 6% на тлі обнадійливих новин щодо появи вакцини проти коронавірусу.