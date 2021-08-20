CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРегіональна рада Малопольського воєводства Польщі проголосував за те, щоб залишатися "зоною, вільною від ЛГБТ", незважаючи на попередження Європейського союзу про те, що він може втратити фінансування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Регіон Польщі залишився "вільною від ЛГБТ зоною" попри ризик втрати 2,5 млрд євро
Ми не можемо просто заперечувати те, що було сказано у 2019 році. Нам потрібно зустрітися і переписати цю декларацію, оскільки декларацію 2019 року неправильно зрозуміли
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Багато польських регіонів у Польщі оголосили себе вільними від "ідеології ЛГБТ" за останні два роки. Через це Польща зіткнулася з критикою Європейської комісії, яка заявляє, що зони можуть порушувати закон ЄС про недискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації.
Влада Малопольського воєводства заявила, що отримала лист з попередженням, в якому говориться, що регіон може втратити понад 2,5 мільярда євро коштів ЄС, якщо до середини вересня не скасує заяву, зроблену у 2019 році.
У четвер опозиція в регіональній раді запропонувала скасувати резолюцію, але рішення відхилили завдяки голосам представників правлячої партії "Право і справедливість".
"Ми не можемо просто заперечувати те, що було сказано у 2019 році. Нам потрібно зустрітися і переписати цю декларацію, оскільки декларацію 2019 року неправильно зрозуміли", - сказав керівник ради Ян Дуда, батько президента Польщі Анджея Дуди.
Деякі релігійні консерватори в Польщі говорять, що вони не мають нічого проти геїв, але виступають проти того, що вони називають "ідеологією ЛГБТ", яка, за їхніми словами, є загрозою християнським цінностям.
Зони, вільні від ЛГБТ" прагнуть заборонити пропаганду гомосексуалізму та інших сексуальних ідентичностей меншин, особливо в школах.
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20 08 2021 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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