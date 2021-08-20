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Регіон Польщі залишився "вільною від ЛГБТ зоною" попри ризик втрати 2,5 млрд євро

Ми не можемо просто заперечувати те, що було сказано у 2019 році. Нам потрібно зустрітися і переписати цю декларацію, оскільки декларацію 2019 року неправильно зрозуміли
Регіональна рада Малопольського воєводства Польщі проголосував за те, щоб залишатися "зоною, вільною від ЛГБТ", незважаючи на попередження Європейського союзу про те, що він може втратити фінансування.
Регіон Польщі залишився "вільною від ЛГБТ зоною" попри ризик втрати 2,5 млрд євро Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
 
Багато польських регіонів у Польщі оголосили себе вільними від "ідеології ЛГБТ" за останні два роки. Через це Польща зіткнулася з критикою Європейської комісії, яка заявляє, що зони можуть порушувати закон ЄС про недискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації.
 
Влада Малопольського воєводства заявила, що отримала лист з попередженням, в якому говориться, що регіон може втратити понад 2,5 мільярда євро коштів ЄС, якщо до середини вересня не скасує заяву, зроблену у 2019 році.
 
У четвер опозиція в регіональній раді запропонувала скасувати резолюцію, але рішення відхилили завдяки голосам представників правлячої партії "Право і справедливість".
 
"Ми не можемо просто заперечувати те, що було сказано у 2019 році. Нам потрібно зустрітися і переписати цю декларацію, оскільки декларацію 2019 року неправильно зрозуміли", - сказав керівник ради Ян Дуда, батько президента Польщі Анджея Дуди.
 
Деякі релігійні консерватори в Польщі говорять, що вони не мають нічого проти геїв, але виступають проти того, що вони називають "ідеологією ЛГБТ", яка, за їхніми словами, є загрозою християнським цінностям.
 
Зони, вільні від ЛГБТ" прагнуть заборонити пропаганду гомосексуалізму та інших сексуальних ідентичностей меншин, особливо в школах.
 
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20 08 2021 10:31
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