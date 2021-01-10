НОВИНИКомісія з міжнародної торгівлі США ухвалила, що Altria Group Inc. MO та Philip Morris International Inc. мають припинити імпорт та продажі своїх пристроїв з нагріванням тютюну IQOS.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Регулятор США заборонив Philip Morris імпортувати і продавати IQOS в країні
Зараз справа переходить до адміністративного розгляду, який, як очікується, триватиме два місяці; рішення має бути підписано президентом Байденом до набрання ним чинності
Фото: iqos
Про це пише The Wall Street Journal.
Регулятор ухвалив таке рішення у справі про патент, ініційованої конкурентом компаній - R.J. Reynolds Tobacco Co.
"Зараз справа переходить до адміністративного розгляду, який, як очікується, триватиме два місяці; рішення має бути підписано президентом Байденом до набрання ним чинності", - пише газета.
PMI заявила, що планує оскаржити це рішення.
"IQOS - це альтернатива сигарет, виготовлена компанією PMI, яка продається в США компанією Altria. Регулятор встановив, що продукт порушує два патенти, що належать R.J. Reynolds Tobacco Co", - додає видання.
"Ми спантеличені і стурбовані рішенням Комісії", - сказав представник PMI.
Позови, які базуються на тих самих патентах, не мали успіху в європейських судах та Європейському патентному відомстві, додав він.
Altria заявила, що співпрацює з PMI над планами на випадок непередбачених ситуацій і продовжує вважати, що патенти Reynolds є недійсними.
"Порушення нашої інтелектуальної власності підриває нашу здатність інвестувати та впроваджувати інновації, а отже, зменшити вплив нашого бізнесу на здоров'я.
Тому ми будемо рішуче захищати свою інтелектуальну власність у всьому світі", - заявила представниця Reynolds, дочірньої компанії British American Tobacco PLC.
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01 10 2021 17:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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