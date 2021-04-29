Регулятор видасть першу ліцензію на гральний стіл з кільцем рулетки: хто її отримає

За даними порталу YouControl, ТОВ "БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ" зареєстроване у січні 2020 року у Києві

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видасть першу ліцензію на гральний стіл з кільцем рулетки - її отримає ТОВ "БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ".

Рішення про видачу ліцензії ухвалили 28 квітня, повідомляє "Економічна правда".

"Комісія прийняла рішення про видачу ліцензії на гральний стіл з кільцем рулетки ТОВ "БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ". Місце провадження діяльності - київський готель "ІнтерКонтиненталь-Київ".

Упродовж 10 днів з моменту отримання повідомлення організатор повинен сплатити за ліцензію", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", плата за ліцензії за гральний стіл з кільцем рулетки, встановлюється відповідно до статті 52 закону.

Відповідно до зазначеної статті, щорічна плата за кожну ліцензію на гральний стіл становить: 175 мінімальних заробітних плат за один гральний стіл з кільцем рулетки.

За даними порталу YouControl, ТОВ "БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ" зареєстроване у січні 2020 року у Києві, статутний капітал - 31 млн грн.

Осонвний вид діяльності - організація азартних ігор.

Засновник та кінцевий бенефіціар - Андрій Матюха.

Нагадаємо, що Кабмін створив Комісію з регулювання азартних ігор