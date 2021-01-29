Регулятор ЄС не побачив зв’язку між вакциною Pfizer та смертями літніх людей після щеплень

Комітет дійшов висновку, що поточні дані не дають підстав для зміни рекомендацій щодо застосування вакцини Pfizer-BioNTech, у тому числі для немічних людей похилого віку

Європейське медичне агентство (ЄМА) не виявило зв’язку між вакцинацією від коронавірусу препаратом BioNTech-Pfizer та смертями літніх людей невдовзі після щеплення.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у першому оновленому огляді щодо безпеки вакцини, опублікованому 29 січня.

З огляду на тривогу після повідомлень у Норвегії про смерті немічних старих людей після вакцинації, PRAC (комітет ЄМА з безпеки) переглянув доповіді про підозру на побічні ефекти з фатальними наслідками.

"Комітет дійшов висновку, що дані не вказують на зв’язок між вакцинацією і випадками, та ці випадки не створюють підстав для тривоги щодо безпечності препарату", - йдеться у повідомленні ЄМА.

В огляді конкретизують, що у багатьох випадках ці пацієнти віком від 65 років страждали від хронічних хвороб і їхнє загострення виглядає правдоподібним поясненням смерті. У деяких випадках ці люди вже отримували паліативну допомогу.

Відтак комітет дійшов висновку, що поточні дані не дають підстав для зміни рекомендацій щодо застосування вакцини Pfizer-BioNTech, у тому числі для немічних людей похилого віку.

Збір інформації про такі випадки та її аналіз продовжиться і надалі.

Також в огляді зазначають, що повідомлення про підозри на серйозні алергічні реакції не вказують на якісь раніше невідомі аспекти цього побічного ефекту.

"Переваги використання Comirnaty (назва препарату) для попередження COVID-19 продовжує переважати над ризиками, і ми не рекомендуємо змін щодо застосування вакцини", - додають у повідомленні.

Раніше управління охорони здоров'я Норвегії також заявило, що не бачить зв'язку між вакциною Pfizer/BioNTech і смертями провакцинованих людей похилого віку. Проте в уряді припустили, що вакцини можливо не будуть пропонувати найбільш вразливим пацієнтам.

Окрім Норвегії, випадки смерті серед літніх людей невдовзі після вакцинації були у низці країн - Німеччині, Фінляндії, Франції, Італії, але в усіх випадках органи охорони здоров'я вказують, що за такої масштабної кампанії серед людей дуже поважного віку це часто може бути збігом обставин.

Нагадаємо, що німецькі ЗМІ заявили, що вакцина AstraZeneca ефективна серед літніх людей лише на 8%