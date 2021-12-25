Регулятор зареєстрував емісію акцій національного авіаперевізника на 500 мільйонів Випускається 50 тис акцій номіналом по 10 грн, власником всього пакету стане Міністерство інфраструктури

Національний авіаперевізник "Українські національні авілінії" зареєстрував у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку дебютний випуск акцій на 500 млн грн.

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляється на сайті регулятора, зазначає "Економічна правда". Випускається 50 тис акцій номіналом по 10 грн, власником всього пакету стане Міністерство інфраструктури. Раніше Верховна Рада внесла зміни до бюджету-2021 - на формування статутного капіталу національного авіаперевізника виділили 500 млн грн. 20 грудня уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для формування статутного капіталу АТ, що виконує функції національного авіаперевізника. Нагадаємо, що Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.

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