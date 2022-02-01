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Реклама у Facebook подорожчала на 20%

Також дії цього закону поширюються і на Google, Apple, Microsoft, Netflix та інші корпорації
Через набуття чинності так званого "податку на Google" з 1 січня 2022 року, компанія Meta додає 20% податку на додану вартість у вартість послуг соцмережі Facebook в Україні.
Реклама у Facebook подорожчала на 20% Фото: з вільного доступу

Про це йдеться у публікації ЕП.

"Відповідно до нової норми про ПДВ в Україні, з 1 січня 2022 року Facebook зобов’язаний стягувати ПДВ з усіх продажів реклами в Україні.

Щоб пересвідчитися в тому, що користувачі знають про ці вимоги, ми розробили корисні поради, які доступні в нашому центрі підтримки", - повідомили в компанії Meta.

Також дії цього закону поширюються і на Google, Apple, Microsoft, Netflix та інші корпорації. Однак про введення допплати відомо лише від Google.

На початку грудня компанія розіслала користувачам своїх платних послуг в Україні листа, в якому попередила їх про подорожчання сервісів у зв'язку з набуттям чинності відповідного закону.

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02 01 2022 11:47
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