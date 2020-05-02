НОВИНИДоходи від реклами в соціальній мережі Instagram принесли компанії Facebook близько 20 мільярдів доларів у 2019 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Реклама в Instagram принесла Facebook $20 мільярдів прибутку
«Додаток приніс близько 20 мільярдів доларів доходу від реклами в 2019 році»
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела,передає УКРІНФОРМ.
«Додаток приніс близько 20 мільярдів доларів доходу від реклами в 2019 році», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, прибуток від Instagram становив понад чверть загального прибутку компанії за минулий рік.
Ці дані обганяють YouTube, який з продажів на рекламу приніс у 2019 році своєму власнику, компанії Google, 15,1 мільярда доларів.
У Facebook відмовилися від коментарів. Компанія не розкриває прибутку від Instagram окремим рядком у своїх звітах про доходи.
Нагадаємо, що Компанія Facebook видалятиме фейкові, а також пов'язані з теоріями змови пости про китайський коронавірус з Facebook та Instagram.
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05 02 2020 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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