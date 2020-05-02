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Реклама в Instagram принесла Facebook $20 мільярдів прибутку

«Додаток приніс близько 20 мільярдів доларів доходу від реклами в 2019 році»
Доходи від реклами в соціальній мережі Instagram принесли компанії Facebook близько 20 мільярдів доларів у 2019 році.
Реклама в Instagram принесла Facebook $20 мільярдів прибутку Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела,передає УКРІНФОРМ.

«Додаток приніс близько 20 мільярдів доларів доходу від реклами в 2019 році», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прибуток від Instagram становив понад чверть загального прибутку компанії за минулий рік.

Ці дані обганяють YouTube, який з продажів на рекламу приніс у 2019 році своєму власнику, компанії Google, 15,1 мільярда доларів.

У Facebook відмовилися від коментарів. Компанія не розкриває прибутку від Instagram окремим рядком у своїх звітах про доходи.

Нагадаємо, що Компанія Facebook видалятиме фейкові, а також пов'язані з теоріями змови пости про китайський коронавірус з Facebook та Instagram.

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05 02 2020 12:40
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