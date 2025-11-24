Рекорд воєнних злочинів рф в Україні збігся з появою пункту про амністію у плані США

Станом на початок осені в Україні було відкрито 178 391 кримінальне провадження щодо воєнних злочинів, скоєних російською армією від початку повномасштабного вторгнення.

В Україні зафіксовано понад 178 тисяч воєнних злочинів на тлі переговорів щодо мирного плану Трампа та можливої амністії для росії.

Так, як пише видання, український прокурор Віталій Довгаль у програмі 60 Minutes телеканалу CBS, сюжет якої вийшов в ефір 23 листопада заявив, що Україна офіційно розслідує понад 178 000 можливих воєнних злочинів росії.

Ця заява пролунала саме тоді, коли Київ та Вашингтон вели інтенсивні переговори щодо спірного 28-пунктного мирного плану Дональда Трампа, який у початковому варіанті передбачав суттєві поступки росії. За словами Довгаля, станом на початок осені в Україні було відкрито 178 391 кримінальне провадження щодо воєнних злочинів, скоєних російською армією від початку повномасштабного вторгнення. Такий обсяг справ, за даними CBS, фактично робить Україну "найбільшим місцем злочинності у світі" - вислів, який прозвучав у сюжеті журналіста Скотта Пеллі.