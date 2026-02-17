Рекордне обледеніння Балтійського моря загрожує скороченням експорту російської нафти – Bloomberg

Фінська затока вкрита кригою, рф потрібні криголами, щоб зберегти експорт.

У Балтійському морі навколо ключових російських товарних портів на даний час спостерігається найбільше за останні 15 років обледеніння. Існує велика вірогідність, що це спричинить скорочення товарного експорту рф. Адже в країні має місце нестача криголамів.

Про це повідомило Bloomberg.

Фінська затока, де розташовано 40% морського нафтового експорту країни-агресора, зараз здебільшого вкрита льодом, і його шар потовщується. Востаннє подібні явища спостерігалися в лютому 2010-го та 2011 років, зазначив головний синоптик Санкт-Петербурга Олександр Колесов.

З понеділка, 16 лютого, ключовий нафтовий термінал "Приморськ" та паливний порт "Висоцьк" вимагають, щоб судна нельодового класу мали індивідуальний криголамний ескорт.

Співрозмовників розповіли журналістам, що крижані умови та відсутність відповідних суден ускладнюють експорт сирої нафти, палива та інших вантажів з регіону.

Для розв'язання проблеми росія планує до кінця місяця передислокувати криголами "Сибір" та "Мурманськ" з Арктики, збільшивши їхній флот у Фінській затоці до шести.

Станом на 16 лютого, згідно з даними відстеження суден, у цьому районі було 23 танкери. При цьому лише три з них прибули минулого тижня і ще не завантажилися.

Як результат, експорт нафти з Приморська впав до 490 000 барелів на добу у першій половині лютого, що на третину менше, ніж у лютому 2025-го, і на 50% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.