Рекордний серпень: Польща зафіксувала 3500 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

На кордоні між Білоруссю та Польщею встановили вже 15 кілометрів загорожі з колючого дроту

За серпень 2021 року Польща зафіксувала безпрецедентну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі - близько 3500, із них 1000 нелегалів затримали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Це в рази більше, ніж за увесь 2020 рік, коли таких спроб було трохи більше 100, та 2019, коли їх було кілька десятків.

За останню добу прикордонники зафіксували 93 спроби незаконно перейти кордон, 22 осіб затримали. Більшість із них - громадяни Іраку. Затриманих відправляють у центри для мігрантів, де їх тримають під вартою.

Ситуація з мігрантами, що розгорнули табір на кордоні між Білоруссю та Польщею, так і залишається невирішеною. Польські прикордонники відмовляються пропустити їх на територію Польщі, а білоруські - не дозволяють повернутись. За даними громадських організацій, там живуть понад 30 людей. Прикордонники називають цифру 26 осіб та пояснюють, що не можуть пропускати до них нікого з польського боку, тому що мігранти перебувають на території Білорусі. За їхніми словами, напередодні ввечері з білоруського боку людям підвезли їжу, можна бачити, що у них є у тому числі цигарки і цукерки.

На кордоні між Білоруссю та Польщею встановили вже 15 кілометрів загорожі з колючого дроту.

Нагадаємо, уряд Польщі звернувся до президента Анджею Дуди з проханням запровадити надзвичайний стан у деяких регіонах на кордоні з Білоруссю.

До сусідньої Литви з території Білорусі за 2021 рік прибуло понад 4 тисячі нелегальних мігрантів, з них більшість - протягом липня.

Нагадаємо, що Сейм Литви проголосив гібридною агресією потоки нелегальних мігрантів через Білорусь