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Ректор КНУ ім. Шевченка скасував наказ про відновлення Портнова на посаді професора

Близько 22:00 прибув ректор КНУ і пообіцяв підписати наказ про звільнення екс-чиновника часів Януковича
Ректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка Леонід Губерський 20 червня скасував наказ про зарахування колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету.
Ректор КНУ ім. Шевченка скасував наказ про відновлення Портнова на посаді професора Фото: zib.com.ua

Близько 22:00 прибув ректор КНУ до мітингувальників, які влаштували безстрокову акцію протесту з вимогою звільнити Портнова, і пообіцяв підписати наказ про звільнення екс-чиновника часів Януковича, повідомляє LB.ua.


Фото: Олег Слабоспицький

Як повідомлялося, в четвер близько тисячі студентів Київського національного університету імені Т. Шевченка розпочали акцію протесту проти призначення Портнова професором кафедри конституційного права.

19 червня стало відомо, що ректор КНУ ім. Тараса Шевченка Леонід Губерський відновив Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету. Повідомлялося, що він прийнятий на посаду і повинен розпочати виконання обов'язків з 1 вересня.

Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави АП, він брав участь у написанні так званих "диктаторських законів", курирував в АП правові питання. Після Революції гідності Портнов покинув Україну і оселився у Відні. 19 травня він повідомив, що повернувся в Україну.

Нагадаємо, що В університеті Шевченка близько 300 людей вийшли на акцію проти повернення Портнова.

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20 06 2019 22:59
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