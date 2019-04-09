Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ректору Тернопільського університету підкинули у двір бомбу, він з дружиною серйозно поранені

Постраждалих госпіталізували в обласну лікарню
Ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий і його дружина Оксана Крисовата госпіталізовані в результаті вибуху у дворі їх будинку.
Ректору Тернопільського університету підкинули у двір бомбу, він з дружиною серйозно поранені Фото: te.20minut.ua

Вибух стався близько 07:45, уточнює видання "Тернополяни".

"Невідомі підкинули пакет з невідомим вмістом. Ректор Андрій Крисоватий підняв його, а той вибухнув у руках. Дружина господаря непритомна. Дві карети швидкої допомоги забрали постраждалих до лікарні, травми дуже серйозні", - йдеться в публікації, інформує місцеве видання "20 хвилин".

Один із сусідів ректора розповів журналістам, що вибух був дуже сильним. У постраждалого чоловіка була сильно пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя.

Їх госпіталізували в обласну лікарню. Її головлікар Василь Бліхар повідомив, що стан госпіталізованих важкий.

Будинок ректора розташований у селі Петриків Тернопільської області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2019 09:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.