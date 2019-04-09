CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРектор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий і його дружина Оксана Крисовата госпіталізовані в результаті вибуху у дворі їх будинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ректору Тернопільського університету підкинули у двір бомбу, він з дружиною серйозно поранені
Постраждалих госпіталізували в обласну лікарню
Фото: te.20minut.ua
Вибух стався близько 07:45, уточнює видання "Тернополяни".
"Невідомі підкинули пакет з невідомим вмістом. Ректор Андрій Крисоватий підняв його, а той вибухнув у руках. Дружина господаря непритомна. Дві карети швидкої допомоги забрали постраждалих до лікарні, травми дуже серйозні", - йдеться в публікації, інформує місцеве видання "20 хвилин".
Один із сусідів ректора розповів журналістам, що вибух був дуже сильним. У постраждалого чоловіка була сильно пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя.
Їх госпіталізували в обласну лікарню. Її головлікар Василь Бліхар повідомив, що стан госпіталізованих важкий.
Будинок ректора розташований у селі Петриків Тернопільської області.
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