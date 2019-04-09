Ректору Тернопільського університету підкинули у двір бомбу, він з дружиною серйозно поранені

Ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий і його дружина Оксана Крисовата госпіталізовані в результаті вибуху у дворі їх будинку.

Вибух стався близько 07:45, уточнює видання "Тернополяни".

"Невідомі підкинули пакет з невідомим вмістом. Ректор Андрій Крисоватий підняв його, а той вибухнув у руках. Дружина господаря непритомна. Дві карети швидкої допомоги забрали постраждалих до лікарні, травми дуже серйозні", - йдеться в публікації, інформує місцеве видання "20 хвилин".

Один із сусідів ректора розповів журналістам, що вибух був дуже сильним. У постраждалого чоловіка була сильно пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя.

Їх госпіталізували в обласну лікарню. Її головлікар Василь Бліхар повідомив, що стан госпіталізованих важкий.

Будинок ректора розташований у селі Петриків Тернопільської області.