Ремонт Айфонів: як це відбувається в сервісних центрах та чому варто звертатись саме до них

На жаль, до цього часу не вигадано нічого вічного, а отже, будь-яка техніка все одно з часом ламається. Це інколи трапляється в результаті експлуатаційного зносу, а буває, що причина несправностей криється в необережному використанні. Коли йдеться про Айфони, то це все актуально й для них – рано чи пізно доведеться звертатися в сервісний центр, і саме це місце є ідеальним для відновлення працездатності пристрою.

Чому варто звернутися в сервісний центр

Насамперед тут здійснюється обслуговування за гарантією, адже спроби самостійного втручання приведуть до її втрати. Варто звернутися в сервісний центр SERVICEinUA, де ремонт Айфону виконуватимуть кваліфіковані майстри, які проведуть діагностику та відновлять працездатність вашого смартфона. При цьому використовують все необхідне обладнання, розхідники та деталі.

Звісно, спеціалістами здійснюється діагностика, надається гарантія, яка дія як на сам ремонт, так і на деталі, які застосовуються.

Поширені несправності Айфонів: коли варто звертатися до спеціалістів

Попри всю свою надійність, все ж смартфони від Apple ламаються, як і інші пристрої. Головне правило, яким варто керуватися, вирішуючи, чи треба звертатися до сервісного центру, чи ні, – це порушення, які впливають на процес використання пристрою. Якщо у вас саме так, то час відвідати спеціалістів як мінімум для діагностики, а в разі потреби – для ремонту. Якщо ситуація не запущена, то відновлення нормальної роботи буде швидким і порівняно недорогим.

Одна з найпоширеніших причин звернення до сервісних центрів – це тріщини на екрані. Вони можуть бути як лише на склі, так і глибше, у буквальному значенні цього слова. Зверніть увагу: тріщини на склі – це те, з чим не варто жартувати, адже, не розуміючи серйозність пошкодження, ризикуєте отримати ще складніші збої в роботі. До появи характерної «павутинки» здебільшого призводить падіння. Несправності можуть одразу не проявитись, але з часом вони здатні повністю вивести з ладу ваш Айфон.

Інші часті проблеми:

намокання – це може трапитися як при падінні в рідину, так і при потраплянні під сильний дощ. Проблема серйозна, вона потребує діагностики та правильного просушування всіх внутрішніх компонентів;

проблеми з аудіо – вихід із ладу динаміків, мікрофону, що суттєво погіршує якість звуку;

несправність модуля Wi-Fi. Коли смартфон не підключається до мережі, то проблема може критися саме в цьому компоненті;

зношення акумулятора, що відбувається з часом. При падінні показника до 80% необхідно здійснювати заміну, адже несправна АКБ впливає на роботу Айфона.

Якщо ви хочете отримати дійсно якісний ремонт, то звертайтеся в сервісний центр SERVICEinUA. Спеціалісти проведуть діагностику та відновлять працездатність. Сервісні центри в Києві розташовані за адресами:

метро «Театральна», вул. Хрещатик, 44-А, офіс 1;

метро «Позняки», вул. Анни Ахматової, 30;

метро «Оболонь», проспект Оболонський, 7.

Ремонтні роботи виконують кваліфіковані майстри своєї справи, які працюють згідно зі стандартами Apple та надають гарантію.