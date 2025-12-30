Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Республіканець розкритикував Трампа за реакцію на заяви рф про «атаку» на резиденцію путіна

30 грудня 2025, 09:39
Заява конгресмена пролунала на тлі коментарів Трампа щодо повідомлень російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію путіна.

Член Палати представників Дон Бейкон розкритикував президента США Дональда Трампа за його реакцію на повідомлення росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію російського диктатора владіміра путіна.

Про це повідомляє The Hill.

У понеділок, 29 грудня, республіканець від штату Небраска заявив, що адміністрація Білого дому має спочатку перевірити всі факти, перш ніж робити публічні висновки. За його словами, очільник кремля неодноразово вводив світ в оману.

"Президент Трамп і його команда повинні спочатку з’ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. путін - відомий безсоромний брехун", - наголосив Бейкон.

Заява конгресмена пролунала на тлі коментарів Трампа щодо повідомлень російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію путіна у Новгородській області. Президент США заявив, що був "дуже розлючений" цією інформацією та назвав можливу атаку "недоречною" у нинішній момент.

Водночас Трамп визнав, що наразі перевіряється, чи є докази причетності України до цієї атаки. Він також зазначив, що інцидент вплинув на підхід США у відносинах з президентом України Володимиром Зеленським.

