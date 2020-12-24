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Ресторани і кафе у новорічну ніч зможуть працювати до 7 ранку - постанова Кабміну

Ресторани і кафе у новорічну ніч з 31 на 1 січня зможуть працювати до 7 години ранку.
Ресторани і кафе у новорічну ніч зможуть працювати до 7 ранку - постанова Кабміну Фото: УНІАН

Як передає Укрінформ, про цей йдеться в урядовій постанові від 23 грудня.

"Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, замінивши у підпункті 12 цифру і слова “до 1-ї години” цифрою і словами “до 7-ї години”, - йдеться у документі.

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24 12 2020 13:17
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