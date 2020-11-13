Ресторатор із Тернополя створює релігійну організацію. На вихідних його заклад працюватиме як «храм»

Підприємець із Тернополя Тарас Ковальчук, власник ресторанів і хостелу, вирішив створити власну релігійну організацію «Братство лисих» для того, щоб його бізнес зміг працювати на час «карантину вихідного дня».

Про це Тарас Ковальчук написав у Facebook, повідомляє "Громадське".

За його словами, після рішення уряду він шукав юридичний механізм, за яким бізнес зможе працювати у нових умовах. Так, підприємцю сподобався досвід у Польщі, коли фітнес-центр відкрили релігійний гурток "Церква здорового тіла", щоб продовжити працювати за умов посиленого карантину.

"Почали вивчати, виявилось церкви не треба, треба просто релігійну організацію. Тому сьогодні 12.11.2020 десять однодумців на загальних зборах проголосували про створення релігійної організації "Братство Лисих" та затвердження статуту", - написав Ковальчук.

Він анонсував, що на вихідних хостел працюватиме у форматі монастиря, ресторан як трапезна і клуб як храм. Підприємець посилається на статтю 35 Конституції України, яка, зокрема гарантує свободу "безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність".

Для того, щоб зареєструвати релігійну організацію, потрібно подати заяву та статут до органів місцевого самоврядування. Нам у коментарі Ковальчук розповів, що документи на реєстрацію подали, тепер очікують на результат. А згідно з законом, час обробки документів від 1 до 3 місяців.

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