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ПОЛІТИКА

Reuters: Китай маскує експорт до США під корейський, щоб обійти мита Трампа

22 квітня 2025, 14:18
Reuters: Китай маскує експорт до США під корейський, щоб обійти мита Трампа
США
Південнокорейські митники провели зустріч із представниками США, щоб обговорити спільні зусилля з розслідування.

Південна Корея зіткнулася зі спробами видавати товари з Китаю за корейський експорт. Це робиться, щоб обійти масштабні мита президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Митна служба Кореї заявила, що в першому кварталі вона виявила порушення, пов'язані з країною походження, на суму 29,5 млрд вон (21 млн доларів), при цьому 97% від загальної кількості становили поставки в США.

Трамп, який вступив на посаду в січні, запровадив значні мита на різні товари і країни, включно з митами на Китай, які почали зростати з лютого.

"Під час першого президентства Трампа спостерігалося зростання кількості спроб прихованого експорту, і ми очікуємо, що аналогічна тенденція збережеться", - заявив Лі Кван У, директор із планування розслідувань у Службі розслідувань.

Передбачаючи зростаючі ризики, влада провела останнє розслідування превентивно, щоб запобігти незаконному експорту. Вони вже виявили ознаки таких спроб обійти тарифи Трампа з першого кварталу, сказав Лі під час пресконференції.

Південнокорейські митники провели зустріч із представниками США, щоб обговорити спільні зусилля з розслідування.

Південнокорейські чиновники заявили, що іноземні компанії, наприклад, із сусіднього Китаю, можуть долучитися до спроб використати Південну Корею, яка є великим союзником США і має пакт про вільну торгівлю, як обхідний шлях для уникнення митних зборів і регулювання.

Перевірка виявила катодні матеріали на суму 3,3 млрд вон, використовувані для акумуляторів, імпортовані з Китаю і відправлені в США з помилковим маркуванням Південної Кореї як країни походження.

У березні з Китаю було імпортовано по частинах і повторно зібрано в Південній Кореї камер відеоспостереження на суму 19,3 млрд вон, щоб обійти обмеження США на китайські пристрої зв'язку.

Корейська митна служба створила спеціальну цільову групу для запобігання спробам незаконного експорту таких товарів і планує розробити більш конкретні заходи реагування для захисту вітчизняних компаній. Тим часом, виявлені порушення будуть передані прокурорам.

Нагадаємо,що мита на імпорт китайських товарів до США досягли 145%.

КитайПівденна КореямитаДональд Трамп

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